2020-07-07T10:54:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 7 июля 2020: 379 детей заразились COVID-19 за весь период наблюдения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 7 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Детей за весь период заразилось 379Детей за весь период заразилось 379Фото: Ольга СУПОНЕВА
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По последним данным в Орловской области подтверждено 4 795 случаев заражения коронавирусом среди населения. Сегодня утром федеральный оперативный штаб сообщил о еще 54 зараженных на Орловщине.

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В течение последних двух недель наблюдалась умеренная статистика и число выписанных по выздоровлению в сутки превышало число новых случаев инфицирования. Так и по последним данным: при 54 новых подтвержденных случаях COVID-19 из больниц по выздоровлению выписано 112 человек, общее число победивших коронавирус составило 3278 человек. За 7 дней в регионе выявлено 228 человек с COVID-19, выздоровело 343 человека. Количество смертей - 73.

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Отметим, что долгое время число новых заболевших не превышало полсотни в сутки, однако последние два дня статистика вновь ползет вверх.

- Это результат увеличения тестов, которые мы проводили в конце прошлой недели, за выходные. Мы протестировали всех, кто должен был допуститься к ЕГЭ, дополнительно тестировали медиков. Видим, что есть определенные основания тревожиться, - прокомментировал ситуация глава региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях накануне.

В стационарах находится 208 пациентов с коронавирусом, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 4 человека. Все они - пожилые люди, а значит находятся в группе риска.

На изоляции в медицинских учреждениях и обсерваторе находится 505 человек, с подозрением на коронавирус из них 297 человек. Предписано сидеть дома на самоизоляции 1232 орловцам, почти 13 тысяч человек снято с наблюдения. Количество заболевших сравнялось с количеством выздоровевших в Колпнянском, Корсаковском, Краснозоренском районах.

В основном коронавирусной инфекцией в регионе заражаются взрослые (92% от общего числа заболевших). Детей за весь период заразилось 379.

- В стационаре лечилось 58 несовершеннолетних, на сегодня их остается в стационаре 7, с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 4 человека. Тяжелых случаев нет. Под медицинским наблюдением находится 51 ребенок, - пояснил губернатор в своем эфире.

В России в целом на сегодняшний день складывается следующая картина. За сутки заболело, по данным оперштаба, 6368 человек, общее число подхвативших коронавирус за весь период его распространения по стране составляет 694 тысячи 230 человек. Выздоровело за минувший день в РФ 9551 человек. Всего выздоровевших - 463 тысячи 880 человек. Летальных исходов за сутки 198, всего скончалось 10 тысяч 494 пациента с коронавирусом.

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Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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