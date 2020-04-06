Возле опушки Медведевского леса в Орле появится спортивная площадка

6 Апр 2020 2020-04-06T17:04:36+03:00

Благоустроить территорию планируют уже в этом году

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В этом году в Орле преобразятся сразу две общественных территории – площадка рядом с Медведевским лесом и сквера имени Героя Ермолаева у завода «Стекломаш». В планах авторов проектов благоустройства создание современных локаций для отдыха и спорта.

Так на территории между дорогой по улице Рощинской и опушкой Медведевского леса запланировано создание детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн и освещения. Появится тут и парковка для машин, дорожки с щебеночно-набивным покрытием.

В центральной части сквера имени Героя Ермолаева разместят арт-объект, обустроят детскую игровую зону и спортивную площадку с тренировочным оборудованием на травмобезопасном покрытии. Сквер озеленят, установят освещение, новые урны и скамейки. Предусмотрена декоративная ночная подсветка.

Так будет выглядеть сквер им. Героя Ермолаева в Орле после благоустройства. Фото: пресс-служба администрации Орла

- Проектно-сметная документация на выполнение работ по ремонту и благоустройству территорий уже успешно прошла государственную экспертизу, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Кроме того, в этом году в областном центре будут отремонтированы 65 дворов. Еще 9 дворовых и 3 общественных территорий (сквер им. Николая Поликарпова, сквер воинов-интернационалистов, парк «Славянский сад») приведут в порядок в Ливнах.

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ИСТОЧНИК KP.RU