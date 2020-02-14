2020-02-14T17:52:03+03:00
Общество

Орловцам рассказали, как будет выглядеть опушка Медведевского леса через год

Территорию хотят превратить в уютное место для отдыха горожан
Наталья Меркулова
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Орловцам рассказали, как будет выглядеть опушка Медведевского леса через год. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаОрловцам рассказали, как будет выглядеть опушка Медведевского леса через год. Фото: пресс-служба мэрии Орла
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Сегодня, 14 февраля, в Орле окончательно утвердили дизайн-проект благоустройства опушки Медведевского леса в Северном районе. Вскоре горожан должны порадовать оборудованные тропинки, детская и спортивная площадки с песчаным покрытием.

Напомним, эта территория в прошлом году победила в общественном рейтинговом голосовании и теперь ее планируют прервать в уютное место для отдыха.

Уже в 2020-м здесь должны появиться парковка, система видеонаблюдения и освещение (планируется отремонтировать 11 старых опор и установить 6 новых). Вдоль пешеходной зоны также установят скамьи и урны.

- Малыши смогут порезвиться в песочном дворике, на каруселях и разнообразных качелях. Ребят покрепче ждут брусья, тренажеры и турники. Кроме того, в будущем вместо существующего футбольного поля и трибун, может появиться плоскостное спортивное сооружение, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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