14 Февр. 2020 2020-02-14T17:52:03+03:00

Орловцам рассказали, как будет выглядеть опушка Медведевского леса через год. Фото: пресс-служба мэрии Орла

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 февраля, в Орле окончательно утвердили дизайн-проект благоустройства опушки Медведевского леса в Северном районе. Вскоре горожан должны порадовать оборудованные тропинки, детская и спортивная площадки с песчаным покрытием.

Напомним, эта территория в прошлом году победила в общественном рейтинговом голосовании и теперь ее планируют прервать в уютное место для отдыха.

Уже в 2020-м здесь должны появиться парковка, система видеонаблюдения и освещение (планируется отремонтировать 11 старых опор и установить 6 новых). Вдоль пешеходной зоны также установят скамьи и урны.

- Малыши смогут порезвиться в песочном дворике, на каруселях и разнообразных качелях. Ребят покрепче ждут брусья, тренажеры и турники. Кроме того, в будущем вместо существующего футбольного поля и трибун, может появиться плоскостное спортивное сооружение, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU