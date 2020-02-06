В Орле утвердили дворы, которые благоустроят в этом году

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:54:55+03:00

В Орле утвердили дворы, которые благоустроят в 2020 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В мэрии Орла назвали окончательный список дворовых территорий, которые в этом году отремонтируют в рамках программы «Формирование современной городской среды». Всего в него вошло 65 дворов.

«Комсомолка» публикует полный перечень территорий по всем районам города. Ищите свои дома в списке!

Больше всего дворов отремонтируют в Советском районе (22 объекта). Среди них территории на улицах 7-го Ноября (дом 28), Веселая (дом 24), Генерала Родина (60, 60а и 62), Гуртьева (дом 16), Игнатова (дома 25, 27 и 35), Лескова (дома 30 и 32), Ломоносова (дом 3а), Максима Горького (69), Матвеева (33), Наугорское шоссе (дом 52), Полесская (19), Салтыкова-Щедрина (37а), Трудовых резервов (40), Ягодный переулок (13) и Тургенева (дома 16, 39 и 43).

В Заводском районе в порядок приведут 20 дворов на улицах 6-й Орловской дивизии (дома 13 и 19), Васильевской (136), Комсомольской (дома 137, 139, 249, 286, 342 и 356), Планерной (75 и 52), Спивака (16а и 18а), Циолковского (дом 10), Черепичной (12), Черкасской (79), Чечневой (дом 3), а также переулках Комсомольский (24), Молодогвардейский (21 и 23),

Из Северного района в программу ремонта вошли 12 объектов на улицах Дмитрия Блынского (дом 2), Кузнецова (2), Кукушкина (1), Металлургов (дома 19, 2 и 54) и Московское шоссе (дома 139, 15, 15а, 163а, 165 и 17)

Меньше всего дворов отремонтируют в Железнодорожном районе. Всего 11 дворов - Гористый переулок (дом 14), улицы Грузовая (1), Дубровинского набережная (88), Лазо (20), Льва Толстого (19), Советская (11), Фомина (дом 12), Старо-Московская (20, 24 и 4) и Старо-Московское шоссе (дом 5).

ИСТОЧНИК KP.RU