2020-03-25T09:07:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, новости на 25 марта: двое зараженных, сотни на карантине

Рассказываем о ситуации с коронавирусом в Орле и области на утро 25 марта 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на утро 25 марта 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на утро 25 марта 2020 годаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области подтвердились два случая диагностирования коронавируса. Семейная пара, прилетевшая из столицы Чехии, сейчас госпитализирована в больницу им. Боткина. У их ребенка коронавируса не обнаружено. Состояние заболевших стабильное.

Установлен круг людей, с которыми общались зараженные. В него попало всего два человека, ведь переносчики соблюдали режим самоизоляции по возвращении из Европы. Они также изолированы, результаты теста в скором времени будут известны.

Между тем, на домашнем карантине продолжают оставаться более 250 человек. Все они недавно вернулись из-за рубежа. В целях профилактики в регионе ограничена плановая диспансеризация и госпитализация, а также ведется полная санитарная обработка общественных учреждений, о чем сообщил глава области Андрей Клычков.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности из-за угрозы дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Ограничено проведение массовых мероприятий, а пожилым жителям старше 60 лет необходимо принять меры самоизоляции.

Горячие линии по вопросам коронавируса продолжают работу. Телефон Департамента здравоохранения +7 7 (4862) 43-53-25. Телефоны для пожилых людей: 8 (800) 550-58-82, +7 (4862) 63-34-45 - номера для пожилых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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