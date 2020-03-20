В Орловской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В Орловской области ввели режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19 - коронавируса. Соответствующее постановление подписал накануне, 19 марта, глава региона Андрей Клычков.

"В связи с возникшими рисками распространения на территории Орловской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), Правительство Орловской области постановляет: ввести на территории Орловской области с 19 марта 2020 года режим повышенной готовности" - гласит документ за подписью губернатора. Еще днем ранее, 18 марта, Андрей Клычков сообщал в прямом эфире жителям региона о том, что границы города закрывать не будут и что нет предпосылок для введения особого режима. Однако органы власти изменили свое мнение. Вчера губернатор снова вышел в эфир Инстаграма, чтобы пообщаться с орловцами и ответить на волнующие людей вопросы. Он и сообщил жителям области, что режим повышенной готовности все-таки введен. По данным на 19 марта в регионе из-за коронавируса под наблюдением находится 95 человек, подтвержденных случаев заболевания не выявлено.

Что же значит режим повышенной готовности для граждан?

Документ имеет несколько пунктов.

Во-первых, с 19 марта и до особого распоряжения органичено проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, публичных, спортивных, культурных и развлекательных мероприятий.

Во-вторых, орловцам рекомендовано не посещать страны, в которых зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, а пожилым жителям области (лицам старше 60 лет) необходимо принять меры самоизоляции.

В-третьих, все орловцы, посещавшие ряд неблагополучных по новой хвори стран (как то: Киай, Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания и другие) обязаны на 14 дней самоизолироваться и не посещать массовые мероприятия и места общественные места.

В-четвертых, всех работодателей обязали внимательнее следить за самочувствием работников, тех, у кого повышена температура, отстранять от работы и поспособствовать в оказании медицинской помощи. А тех, кто вернулся из стран по которым активно шагает коронавирус, попросить, опять же, самоизолироваться.

При этом региональные Департамент здравоохранения обязали обеспечить возможность получения работниками электронных больничных листков; больных с возможными симптомами коронавируса и тех, кто в группе риска, обследовать на дому; обеспечить возможности для проведения анализов медицинскими организациями.

Напомним, сейчас в Орловской области действует две горячие линии по вопросам, касающимся коронавируса. Вопросы можно задать по телефону 7 (4862) 43-53-25 (Департамент здравоохранения).

И по телефонам 8 (800) 550-58-82, +7 (4862) 63-34-45 - номера для пожилых людей.

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