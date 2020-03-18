2020-03-18T19:32:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Орловской области вводить не будут

Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире 18 марта
Ольга СУПОНЕВА
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В Орлвоской области не будут вводить режим повышенной готовности из-за бушующий по всему миру коронавирусной инфекции. По крайне мере пока что. О чем сообщил глава региона Андрей Клычков во время сегодняшнего, 18 марта, прямого эфира.

Губернатор вышел в прямой эфир в Инстаграме, чтобы ответить на вопросы жителей области об инфекции. Напомним, на сегодня подтвержденных случаев заболевания коронавирусом на Орловщине нет, однако многие жители региона все равно подвержены панике. Так, орлвоцы спрашивали у Андрей Евгеньевича стоит ли запасаться гречкой и другими продуктами.

- У нас нет оснований вводить режим повышенной готовности, нет никаких причин закупаться гречкой, маслом, другими продуктами. Если вы видите пустые полки в магазинах, прошу мне об этом сообщать, - сказал губернатор.

Он отметил, также, что будет постарается выходить в прямой эфир каждый день, хотя бы на несколько минут, чтобы проинформировать граждан о ситуации.

"КП" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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