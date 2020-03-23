273 человека в Орловской области находятся на домашнем карантине
Сегодня, 23 марта, на заседании Правительства Орловской области обсудили состояние эпидемиологической обстановки. Регион находится в режиме повышенной готовности.
На данный момент подтвержденных случаев заражения коронавирусом не выявлено, но на домашнем карантине 273 человека. Все они недавно вернулись из-за границы.
В целях профилактики в регионе ограничивают плановую диспансеризацию и госпитализацию и ведется полная санитарная обработка общественных учреждений.
- Кроме того, необходимо обеспечить самоизоляцию людей старшего возраста, оказать им содействие и всю необходимую помощь, в первую очередь одиноко проживающим пенсионерам, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»