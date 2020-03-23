23 Март 2020 2020-03-23T16:09:56+03:00

273 человека в Орловской области находятся на домашнем карантине Фото: Архив "КП"

Все они недавно вернулись из-за границы

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Сегодня, 23 марта, на заседании Правительства Орловской области обсудили состояние эпидемиологической обстановки. Регион находится в режиме повышенной готовности.

На данный момент подтвержденных случаев заражения коронавирусом не выявлено, но на домашнем карантине 273 человека. Все они недавно вернулись из-за границы.

В целях профилактики в регионе ограничивают плановую диспансеризацию и госпитализацию и ведется полная санитарная обработка общественных учреждений.

- Кроме того, необходимо обеспечить самоизоляцию людей старшего возраста, оказать им содействие и всю необходимую помощь, в первую очередь одиноко проживающим пенсионерам, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU