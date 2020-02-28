2020-02-28T12:58:41+03:00
Общество

В Орле расширили список благоустройства общественных территорий

Очередность вновь определят в рейтинговом голосовании
Наталья Меркулова
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В Орле расширили список благоустройства общественных территорийВ Орле расширили список благоустройства общественных территорийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 28 февраля, общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной городской среды до 2024 года» приняла решение включить в нее еще три территории. Очередность их благоустройства вновь определят в рейтинговом голосовании.

По просьбам горожан – это сквер Артиллеристов, площадка у КДЦ «Металлург» и территория по нечетной стороне Московского шоссе между улицей Металлургов и Рощинской.

Напомним, в конце прошлого года орловцы выбирали несколько объектов из 19 городских локаций. По результатам больше всего голосов набрал сквер имя Героя Ермолаева напротив завода «Стекломаш». За него проголосовали 4 тысячи 64 человека.

Второе место в рейтинге заняла территория по улице Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес» (2 301 голосов), на третьем месте участок между Наугорским шоссе и улицей Картукова (1 888 голосов). Именно эти территории приведут в порядок в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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