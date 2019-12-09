Стали известны итоги рейтингового голосования по благоустройству Орла

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-09T11:44:13+03:00

Свой выбор в этом году сделали 11 тысяч 166 человек

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Сегодня, 9 декабря, на заседании профильной общественной комиссии в мэрии Орла стали известны итоги рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий в городе.

Напомним, голосование проходило 6 декабря на нескольких счетных участках во всех районах областного центра. Сделать свой выбор горожанам предстояло из 19 территорий, прошедших онлайн-этап. Всего в голосовании приняли участие 11 тысяч 166 человек.

Согласно собранным данным, больше всего голосов набрал сквер имя Героя Ермолаева напротив завода «Стекломаш». За него проголосовали 4 тысячи 64 человека.

- В последний раз сквер благоустраивался еще в советский период. Раньше он был комфортным городским пространством с оформленными пешеходными дорожками, зонами отдыха и фонтаном с чашей. Однако за последние десятилетия сквер пришел в упадок, - пояснил Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта.

Второе место в рейтинге заняла территория по улице Рощинской, между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес» (2 301 голосов), на третьем месте участок между Наугорским шоссе и улицей Картукова (1 888 голосов). Немного недотянул до третьего места Парк Победы. За него проголосовали 1 тысяча 715 человек.

Александр Филатов подчеркнул, что если появится дополнительное финансирование, то перечень благоустройства расширят с учетом итогов голосования.

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ИСТОЧНИК KP.RU