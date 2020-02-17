17 Февр. 2020 2020-02-17T16:27:36+03:00

Фестиваль «Крылья Победы» соберет в Орле театральные коллективы из 8 городов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пронзительные темы и человеческие судьбы оживут на сцене театра «Свободное пространство»

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Весна подарит орловским театралам новые открытия, пронзительные темы и целую палитру чувств. В центре внимания окажутся судьбы тех, кого опалило пламя война.

Накануне памятной даты – 75-летия Победы – театр «Свободное пространство» вновь объявил о старте театрального фестиваля «Крылья Победы». Впервые он прошел в прошлом году и уже успел приобрести статус Всероссийского.

В апреле 2020-го на орловскую сцену выйдут театральные коллективы из Москвы, Липецка, Ульяновска, Лобни, Твери, Курска и Калуги. Не останутся в долгу и хозяева фестиваля.

Фестиваль «Крылья Победы» -2020 в Орле

На суд зрителей и жюри орловцы представят сразу две постановки – «Король Матиуш I» о детских мечтах и реальностях фашисткой оккупации Варшавы (спектакль Орловского театра кукол) и «А зори здесь тихие» (театр «Свободное пространство»). Премьера последнего уже успела стать откровением для жителей нашего города.

Подробнее о спектакле здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU