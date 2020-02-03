Слезы и боль: на орловской сцене показали спектакль «А зори здесь тихие»

3 Февр. 2020 2020-02-03T09:36:12+03:00

После премьеры зрители выходили молча, ни о чем не спрашивая друг друга

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На минувшей неделе в театре «Свободное пространство» отгремела первая премьера 2020 года – спектакль режиссера Сергея Пузырева «А зори здесь тихие».

Что может рассказать известный всем сюжет? Ведь сложно найти человека, который бы не видел старый советский фильм или его российский ремейк 2015 года. Стереотипы рисуют в голове хорошо навязчиво патриотичные мотивы или что-то очень авангардное в «современном» стиле.

Женщины и на войне ими остаютсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Зрители заходят в зрительный зал, который «гудит» от многочисленных голосов. Где-то рядом раздается: «А где же декорации?» И действительно – сцена пуста, только белый экран и все. Но вот гаснет свет и проектор показывает один из самых драматических моментов фильма 1972 года – надрывный плач Васкова о пяти девчатах, о пяти юных жизнях, загубленных войной. Далее оживает и сама сцена.

Чьи-то руки воскрешают из песка эту история заново, словно отматывая время назад. Вот девушки-зенитчицы появляются в военной части, вот знакомятся со своим командиром, озорно подтрунивая над ним. В какой-то момент хочется улыбнуться этой женской непоседливости и легкости, но история идет дальше к роковой развязке.

Премьера спекталя "А зори здесь тихие" в театре "Свободное пространство"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

И нет на сцене спецэффектов, сражений и перестрелок. Все это где-то далеко, доносится до зрителя как фон. Главными остаются люди.

«Девчата мои! Вы же мне теперь сестры… И всех я вас здесь загубил» - говорит, обливаясь слезами, старшина Федот Васков.

Зрительный зал молчит, но слышно как бьются в нем человеческие сердца, а по щекам текут горячие слезы. Даже мужчины не могут сдержаться от подкатившего к горлу кома нервов.

За Родину, за родителей, за мужей и сыновей...Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Развязка. Враг повержен. Задание выполнено, но все девушки погибли. Зачем? За что! Ответ однозначен: «за Родину, за родителей, за мужей и сыновей».

Но вот экран рисует уже наши времена. Фото с разрушенными памятниками советским воинам, облитыми краской и раскрашенными в американских «супергероев».

- Слава героям! Но нужна ли павшим слава? Это нужно не мертвым, это нужно живым, - раздается со сцены.

Зрители расходятся молча и еще долго не могут начать разговор. Их молчание больше слов.

ИСТОЧНИК KP.RU