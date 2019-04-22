В Орле стартовал театральный фестиваль «Крылья Победы»

В субботу, 20 апреля, в театре «Свободное пространство» стартовал первый Межрегиональный театральный фестиваль «Крылья Победы». На орловскую сцену вышли актеры Тамбовского драматического театра, представившие спектакль «Варшавская мелодия», по одноименной пьесе Леонида Зорина.

Варшавская мелодияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С первых минут постановка поражает множеством контрастов. Вчерашний советский солдат-победитель, а ныне студент Виктор, не успевший еще снять военную униформу, впервые приходит в консерваторию на концерт Шопена, где случайно встречает свою будущую любовь - польскую студентку Генену.

Зритель незаметно погружается в интимный мир их переживаний: первые встречи, женское кокетство, робкий поцелуй и «ни слова о войне!». Хотя она не отпускает героев. У каждого за спиной своя история потерь. Они стремятся начать новую жизнь, забыть о войне. Но возможно ли это?

«Варшавская мелодия» вновь напоминает о том, что такое война, даже, если о ней не говорятФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В зрительном зале улыбки сменяются серьезностью. Каждый уже догадывается о развязке, но надежда не оставляет до последней секунды.

Закон запрещает Виктору и Гелене создать семью. Бывший солдат-победитель безропотно подчиняется… Занавес. Неужели конец?

Виктор становится известным ученым, Гелена знаменитой камерной певицей. Она молится, чтобы он вернулся к ней, а Он… вновь подчиняется системе.

Фестиваль "Крылья Победы" продолжаетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Время на сцене несется с невероятной скорость - 10 лет, 20 лет. Герои вновь в той самой консерватории. Она на сцене, он в зрительном зале. Оба одиноки. Закон снимает запрет на создание семьи с иностранцами. Преграда снята. Но будет ли счастье?

С этим вопросом каждый зритель и покинет зрительный зал.

«Варшавская мелодия» вновь напоминает нам о том, что такое война, даже, если о ней не говорят, но безропотно подчиняются ее правилам.