Орловским чиновникам напомнили про неработающие электронные табло
Активисты ОНФ вновь напомнили орловским чиновникам о неработающем электронном расписании на остановках общественного транспорта. Ведь ситуация, которая наблюдается в областном центре с осени прошлого года, остается неизменной.
Тема неисправных информационных табло неоднократно обсуждали на рабочих планерках в администрации Орла, а специалисты профильного Управления городского хозяйства и транспорта обещали в кротчайшие сроки устранить неполадки.
Однако общественники все же обратили внимание властей на то, что возле общежития №2 ОГУ им. Тургенева электронное расписание вообще снято, на Центральном рынке – не работает, на конечной остановке «Новой ботаники» - напечатано на бумажном листе.
- Когда расписание находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует, гражданам неудобно ориентироваться в ожидании транспорта. Поэтому власти необходимо обратить на это внимание и принять меры для наведения порядка, – пояснила «КП» Юлия Филатова, активист регионального отделения ОНФ.
ЗНАЙ!
В 2017 году в Орле было установлено и подключено 20 электронных табло с расписанием, управляемым с помощью системы ГЛОНАСС. На эти цели городская администрация потратила более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ежегодно планировалось устанавливать еще по 20 табло, но этого так и не произошло - нет денег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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