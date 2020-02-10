Орловским чиновникам напомнили про неработающие электронные табло

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:26:40+03:00

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Активисты ОНФ вновь напомнили орловским чиновникам о неработающем электронном расписании на остановках общественного транспорта. Ведь ситуация, которая наблюдается в областном центре с осени прошлого года, остается неизменной.

Тема неисправных информационных табло неоднократно обсуждали на рабочих планерках в администрации Орла, а специалисты профильного Управления городского хозяйства и транспорта обещали в кротчайшие сроки устранить неполадки.

Однако общественники все же обратили внимание властей на то, что возле общежития №2 ОГУ им. Тургенева электронное расписание вообще снято, на Центральном рынке – не работает, на конечной остановке «Новой ботаники» - напечатано на бумажном листе.

- Когда расписание находится в неудовлетворительном состоянии или вообще отсутствует, гражданам неудобно ориентироваться в ожидании транспорта. Поэтому власти необходимо обратить на это внимание и принять меры для наведения порядка, – пояснила «КП» Юлия Филатова, активист регионального отделения ОНФ.

ЗНАЙ!

В 2017 году в Орле было установлено и подключено 20 электронных табло с расписанием, управляемым с помощью системы ГЛОНАСС. На эти цели городская администрация потратила более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ежегодно планировалось устанавливать еще по 20 табло, но этого так и не произошло - нет денег.

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ИСТОЧНИК KP.RU