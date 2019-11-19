Электронные табло в Орле пообещали отремонтировать до 25 ноября

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-19T12:02:17+03:00

Сейчас в городе дали сбой пять табло из двадцати

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Сегодня, 19 ноября, на еженедельном совещании в мэрии Орла обсудили обращения горожан по поводу не работающих электронных табло на остановках. Как стало известно, надписи на них невозможно прочитать из-за сломавшихся светодиодов.

На данный момент неисправности обнаружены в пяти электронных табло из двадцати установленных. Как доложил, Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, подрядчик для их ремонта уже найден.

- Одно табло уже починили. Остальные четыре будут отремонтированы в течение этой недели, - пообещал Евгений Гришин.

Напомним, это не первый случай, когда «умное» расписание дает сбой. В начале сентября в редакцию "КП" обратились читатели с просьбой обратить внимание на поломанное табло на остановке "Магазин Орел". Тогда мы задали вопрос городским властям когда же его починят, нам сообщили что работа ведется

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ИСТОЧНИК KP.RU