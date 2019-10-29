Электронные табло на остановках Орла обещали починить
В Орле электронные табло, расположенные на остановках общественного транспорта, обещали привести в порядок. Дело в том, что сейчас на большинстве из них погасла часть светодиодов и надписи стало не различить. Орловцам и гостям города непонятно: по какому маршруту идет автобус, что за номер у него и через какое время он прибудет.
Тему обсуждали на сегодняшней, 29 октября, рабочей планерке в администрации города. Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что информация стала нечитаема, либо сами табло не работают. Он дал поручение главному коммунальщику города Дмитрию Фролову поручение ситуацию исправить. Правда конкретные сроки, в которые работа будет выполнена, не были озвучены.
В начале сентября в редакцию "КП" обратились читатели с просьбой обратить внимание на поломанное табло на остановке "Магазин Орел". Тогда мы задали вопрос городским властям когда же его починят, нам сообщили что работа ведется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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