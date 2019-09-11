Орловцы жалуются на неработающие электронные табло на остановках

В редакцию «КП» обратилась одна из наших читательниц Елена. Орловчанка попросила журналистов обратить внимание на неработающие по нескольким адресам информационные табло с расписанием движения транспорта. По ее наблюдениям, такая ситуация длиться больше месяца.

Напомним, в 2017 году в Орле было установлено и подключено 20 электронных табло с расписанием, управляемым с помощью системы ГЛОНАСС. На эти цели городская администрация потратила более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Ежегодно планировалось устанавливать еще по 20 табло. Но не в прошлом году, не в этом этого не произошло – нет денег.

За несколько лет работы информационные электронные табло были положительно оценены орловцами. С их помощью можно узнать о том, как скоро прибудет нужная маршрутка и можно ли подождать другую, если подъехавшая уже заполнена. Особенно это актуально в вечернее время. Но удобные ориентиры действительно все чаще дают сбои: или показывают некорректные данные или вовсе отключены.

Именно такая ситуация сложилась на остановке «Магазин Орел». Пассажиров здесь достаточно много – вблизи два новых микрорайона, движение оживленное. Но электронное табло уже давно отключено.

Мы обратились с официальным запросом в городскую администрацию и попросили разъяснить, стоит ли ожидать восстановления полноценной работы устройств. Здесь нам сообщили, что работа ведется. А вот конкретных сроков устранения неполадок нам не назвали.

- Учитывая жалобы граждан по вопросу некорректной работы информационных табло, сотрудниками управления городского хозяйства и транспорта был проведен мониторинг остановочных павильонов. В настоящее время ведется необходимая работа по устранению выявленных недостатков, - сообщил «КП» Вадим Хрипунов, начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

Всего, по данным управления, с февраля по август поступило 24 обращения с просьбой устранить неполадки.

«КП» следит за ситуацией.