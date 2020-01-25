2020-01-25T10:01:09+03:00
Общество

СМИ: директор Болховского дома-интерната Владимир Авилов увольняется

Прокуратору установила, что руководитель учреждения избивал одного из постояльцев
Наталья Меркулова
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Прокуратору установила, что Владимир Авилов избивал одного из постояльцевПрокуратору установила, что Владимир Авилов избивал одного из постояльцевФото: Архив "КП"
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Скандальная история вокруг Болховского дома-интерната для престарелых и инвалидов продолжает развиваться. Еще совсем недавно видео с беспомощным стариком, лежащим на полу, облетело все новостные ленты и вот вновь открываются подробности.

Сразу после того, как происшествие получило общественную огласку, в Интернате начались проверки.

Как сообщает пресс-служба Прокуратура Орловской области, в ходе одной из них выявлен факт избиения директором учреждения одного из постояльцев.

- В 2006 году Владимир Авилов в одном из помещений дома-интерната применил физическую силу в отношении инвалида 1 группы, который на тот момент проживал в интернате. В этой связи материалы проверки будут направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании Авилова по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия», - пояснили в ведомстве.

Пока в учреждении продолжаются проверки, по информации СМИ, Владимир Авилов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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СМИ: директор Болховского дома-интерната Владимир Авилов увольняется
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