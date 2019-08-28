Жуткое видео из орловского интерната всплыло в сети

Короткий ролик в несколько секунд из Болховского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Орловской области вызвал настоящий шок у пользователей сети. Автор запечатлел как в социальном учреждении относятся к его жителям.

Жуткие кадры сделал и поделился ими в сетях Владимир Рублев. Как сообщил корреспонденту "КП" автор, по стечению обстоятельств, после полученной инвалидности, он вынужден пользоваться услугами этого учреждения.

"Уважаемые граждане, люди добрые! Прошу вас обратить свое внимание на произвол, беспредел и не иначе как скотское отношение к беспомощным инвалидам в стационарном учреждении города Болхова, под руководством господина Авилова, являющегося председателем районного совета народных депутатов" - с такой подписью видеозапись появилась в официальной группе общественного движения "Граждане Орла".

Что же мы видим на записи? На абсолютно голом полу лежит полураздетый, худой и явно беспомощный пожилой мужчина. В комнате рядом ходят люди, вещи "постояльцев" выброшены на пол. Причина тому, по словам автора видео - дезинсекция. В этот день в доме-интернате избавлялись от тараканов. А о том, как поступить со стариками и инвалидами, очевидно не задумались: беспомощные люди, за которых некому заступиться, могут переждать и на голом полу.

В настоящее время официальных комментариев от руководства интерната и профильных ведомств не поступало. "Комсомолка" следит за развитием ситуации.