СК выяснит, что происходит в доме-интернате под Орлом

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-28T11:59:09+03:00

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Орловский следком проверит, что происходит в Болховском доме-интернате для пожилых людей и инвалидов. После публикации шокирующих кадров, снятых в социальном учреждении, ведомство организовало доследственную проверку.

Жуткое видео появилось в сети вечером вторника, 27 августа. Его опубликовал один из "постояльцев" дома-интерната: как он сообщил корреспонденту "КП", по стечению обстоятельств, после полученной инвалидности, он вынужден пользоваться услугами этого учреждения.

На записи видно, что на абсолютно голом полу лежит полураздетый, худой и явно беспомощный пожилой мужчина. В комнате рядом ходят люди, вещи "постояльцев" выброшены на пол. Причина тому, по словам автора видео - дезинсекция. В этот день в доме-интернате избавлялись от тараканов. А о том, как поступить со стариками и инвалидами, очевидно не задумались: беспомощные люди, за которых некому заступиться, могут переждать и на голом полу.

СК отреагировал на публикацию резонансного ролика.

- Инициировано производство доследственной проверки о нарушении социальных прав мужчины-инвалида. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.

Глава регионального ведомства взял ситуацию под контроль. Мы следим за ее развитием.

Болховский дом-интернат. травля тараканов.

ИСТОЧНИК KP.RU