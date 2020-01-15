Послание Путина Федеральному Собранию прокомментировал орловский губернатор

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:01:35+03:00

Андрей Клычков отметил, что в этом году послание президента коснулось самых животрепещущих вопросов

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Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Одними из центральных тем стали демографическая ситуация и проблема уровня доходов населения. При оглашении послания присутствовал глава Орловской области Андрей Клычков, он прокомментировал речь президента.

- Среди важнейших вопросов – улучшение демографической ситуации. Для нас – для Орловской области – также как и для страны в целом тема крайне актуальна. Понятно, что «косметических» мер здесь уже не достаточно. Необходима комплексная система поддержки, в том числе для обеспечения финансовой состоятельности семей после рождения детей. Считаю, что предложенные Президентом меры, обеспечат ещё более масштабную поддержку института семьи. Кроме того необходимо продолжить создание комфортной образовательной инфраструктуры и повышать качество образования в целом, - написал Клычков в своих соцсетях.

Губернатор отметил, также, что ни одно из социальных направлений нельзя реализовать без мер укрепления инвестиционного потенциала региона и страны.

- Правительство области имеет хорошие возможности для решения этих задач, - отметил губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU