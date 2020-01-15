2020-01-15T14:17:12+03:00
Общество

Владимир Путин сообщил о поддержке рождаемости. В Орловской области она снизилась

Демография стала одной из центральных тем обращения Президента к Федеральному Собранию
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 15 января, Президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Одной из центральных тем речи главы государства стала демографическая ситуация в стране. Путин объявил о намерении всесторонне поддерживать рождаемость, стимулировать семьи к продолжению рода. Ведь по мнению президента, благополучие России напрямую зависит от численности ее населения.

Сообщил Владимир Путин в своей речи о запланированных мерах поддержки. В их числе ежемесячные выплаты малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет, продление программы материнского капитала и возможность его выплаты уже при рождении первенца, погашение государством ипотеки на сумму почти в полмиллиона рублей при рождении третьего ребенка и другие.

- Смысл всех принимаемых нами мер заключается в том, чтобы создать в России стройную и эффективную систему поддержки семей с детьми. Шаги, которые мы предприняли в предыдущие годы, уже дали результат. В России растет большое поколение. Очень важно, чтобы его представители приняли ценности многодетной семьи, - отметил президент.

По данным Орелстата, в Орловской области наблюдается снижение рождаемости. Так, в 2019 году за 11 месяцев родилось 5 тысяч 514 младенцев, а в 2018 году за этот же период 6 235 малышей. Велик и процент разводов: браков зарегистрировано чуть более четырех тысяч, а разводов почти две с половиной тысячи.

При этом по словам Ирины Гаврилиной, руководителя Департамента соцзащиты региона, в области до 2024 года запланировано более пяти миллиардов рублей на социальную поддержку семей при рождении детей. В 2019 году на эти цели было направлено более 820 миллионов рублей.

- С 2019 года действует региональная программа ипотечного кредитования со средней процентной ставкой 6,2% годовых, в которой приоритетными получателями являются семьи с детьми. За период действия программы выдано всего 283 свидетельства о праве на заключение договора приобретения жилья, - отметила Ирина Гаврилина в ходе круглого стола, на котором обсуждалась реализация нацпроекта "Демография" в середине минувшего декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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