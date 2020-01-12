Орловцы приготовили гигантскую шаурму
В субботу, 11 января, жители и гости Орла стали участниками уникального события – на главной городской площади под открытым небом профессиональные повара готовили гигантскую шаурму.
На пятиметровый лаваш мастера уложили более 15 килограмм начинки, а затем аккуратно завернули и подогрели. Продегустировать получившееся блюдо смогли десятки орловцев. Вскоре от гигантской шаурмы не осталось и кусочка.
Напомним, новогодний проект «Сказки на Девяти дубах» уже не первый раз удивляет орловцев необычными блюдами и кулинарными мастер-классами на площади Ленина. Ранее здесь презентовали дубинбургеры, дубовуху, дубовый сок и кашу из топора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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