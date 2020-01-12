2020-01-12T09:13:42+03:00
Общество

Орловцы приготовили гигантскую шаурму

Продегустировать 5-метровое кулинарное блюдо мог любой желающий
Наталья Меркулова
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Орловцы приготовили гигантскую шаурму. Фото: пресс-служба мэрии ОрлаОрловцы приготовили гигантскую шаурму. Фото: пресс-служба мэрии Орла
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В субботу, 11 января, жители и гости Орла стали участниками уникального события – на главной городской площади под открытым небом профессиональные повара готовили гигантскую шаурму.

На пятиметровый лаваш мастера уложили более 15 килограмм начинки, а затем аккуратно завернули и подогрели. Продегустировать получившееся блюдо смогли десятки орловцев. Вскоре от гигантской шаурмы не осталось и кусочка.

Напомним, новогодний проект «Сказки на Девяти дубах» уже не первый раз удивляет орловцев необычными блюдами и кулинарными мастер-классами на площади Ленина. Ранее здесь презентовали дубинбургеры, дубовуху, дубовый сок и кашу из топора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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