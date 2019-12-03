Соловья-разбойника хотят сделать туристическим брендом Орла

Вчера, 2 декабря, в Орле прошла пресс-конференция, посвященная празднованию Нового года. В этот раз оно будет придерживаться единой концепции получившей название «Сказки на Девяти Дубах», а главным ее героем станет Соловей-разбойник.

Авторы идеи рассказали, что над проектом работала профессиональная команда из 45 человек. Они пришли к выводу, что Орловщине давно пора использовать в качестве культурного и туристического бренда Соловья-разбойника, который по легенде жил в нынешнем Хотынецком районе в селе Девять Дубов.

- Былину про Соловья-разбойника и богатыря Илью Муромца все знают с детства. Подтверждают ее и предания, существующие в старинном селе до сих пор. Однако мало кто знаком со второй версией былины. Согласно ей разбойник перевоспитался и даже сам стал делать добрые дела. Это вовсе не негативный персонаж, - пояснил краевед Виктор Ливцов.

Идея о том, что шалопая Соловья можно перевоспитать легла в основу всех мероприятий Нового года. Организаторы праздника даже разработали специальный сказочный маршрут, по которому орловцам вместе со сказочным героем нужно пройти, чтобы сделать его хорошим. Появится у Соловья-разбойника и своя новогодняя резиденция в Городском парке.

Познакомить с новым героем праздника, образ которого создал один из художников Союзмультфильма, можно будет уже 21 декабря. В этот день состоится флешмоб, фаер-шоу и представление с элементами клоунады.

Кроме того, в этом году в рамках создания нового бренда орловцы смогут попробовать блюда сказочной кухни - дубинбургер и дубовуху (дубовый кофе для взрослых и дубовый сок для детей).

В дальнейшем образ перевоспитавшегося и остепенившегося Соловья-разбойника планируют сделать частью событийного туризма на Орловщине, как Деда Мороза в Великом Устюге и Снегурочки в Костроме.