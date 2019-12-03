2019-12-03T08:52:03+03:00
Звезды

Соловья-разбойника хотят сделать туристическим брендом Орла

Былинного персонажа «с местной пропиской» перевоспитают на новогодних праздниках
Наталья Меркулова
Поделиться:
Соловья-разбойника хотят сделать туристическим брендом ОрлаСоловья-разбойника хотят сделать туристическим брендом ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Вчера, 2 декабря, в Орле прошла пресс-конференция, посвященная празднованию Нового года. В этот раз оно будет придерживаться единой концепции получившей название «Сказки на Девяти Дубах», а главным ее героем станет Соловей-разбойник.

Авторы идеи рассказали, что над проектом работала профессиональная команда из 45 человек. Они пришли к выводу, что Орловщине давно пора использовать в качестве культурного и туристического бренда Соловья-разбойника, который по легенде жил в нынешнем Хотынецком районе в селе Девять Дубов.

- Былину про Соловья-разбойника и богатыря Илью Муромца все знают с детства. Подтверждают ее и предания, существующие в старинном селе до сих пор. Однако мало кто знаком со второй версией былины. Согласно ей разбойник перевоспитался и даже сам стал делать добрые дела. Это вовсе не негативный персонаж, - пояснил краевед Виктор Ливцов.

Идея о том, что шалопая Соловья можно перевоспитать легла в основу всех мероприятий Нового года. Организаторы праздника даже разработали специальный сказочный маршрут, по которому орловцам вместе со сказочным героем нужно пройти, чтобы сделать его хорошим. Появится у Соловья-разбойника и своя новогодняя резиденция в Городском парке.

Познакомить с новым героем праздника, образ которого создал один из художников Союзмультфильма, можно будет уже 21 декабря. В этот день состоится флешмоб, фаер-шоу и представление с элементами клоунады.

Кроме того, в этом году в рамках создания нового бренда орловцы смогут попробовать блюда сказочной кухни - дубинбургер и дубовуху (дубовый кофе для взрослых и дубовый сок для детей).

В дальнейшем образ перевоспитавшегося и остепенившегося Соловья-разбойника планируют сделать частью событийного туризма на Орловщине, как Деда Мороза в Великом Устюге и Снегурочки в Костроме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Орловцы победили в национальном чемпионате «Worldskills Russia»
«Письма Победы»: актер Максим Виторган и певица Юлия Савичева навестили ветеранов в Орле
Четыре общественных территории в Орле обрели новые названия
Академик РАН Абел Аганбегян расскажет орловцам о негативных демографических трендах в России
В Орле посетитель кафе стал жертвой грабежа
Орловщина оказалась в аутсайдерах рейтинга регионов по уровню зарплат
Орловцев приглашают создать новогоднюю игрушку по мотивам "Гарри Поттера"
Сигарета стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
В Орле угонщик машин попался на месте преступления
Инвесторы вложили в сельское хозяйство Орловской области 11,5 млрд рублей
На орловской дороге пьяный водитель "ВАЗа" устроил ДТП
На Орловщине активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ПФР
Орловцы жалуются на забастовку водителей маршруток
В центре Орла 3 декабря будет закрыто движение и запрещена стоянка
В Орле почтят память безымянных воинов
Полицейские задержали орловца, подозреваемого в убийстве родного брата
В Орле микроавтобус уходя от столкновения с "ВАЗом"протаранил "КИА"
Орловцам предлагают пофантазировать и придумать самую оригинальную маску
Жители Комсомольской улицы Орла останутся без воды 2 декабря
Под Орлом 22-летний водитель на «Приоре» снес забор и врезался в здание
В Орловской области спасатели боролись с пожаром в жилом доме
В Орле больше сотни детей посетили докторов в "больнице на колесах"
Орловец заснул в пивном баре и лишился портмоне с деньгами
В первый день зимы орловцы увидели «Сон в летнюю ночь»
Мороз не задержится на новой рабочей неделе в Орле
В Орловской области утонул пожилой рыбак