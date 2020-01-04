Жители Орла посоревновались в поедании дубинбургеров на скорость
Праздничный проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжается в Орле. Накануне, 3 января, главный его герой Соловей Разбойник и компания его товарищей представили новогоднее блюдо - дубинбургер.
Проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжаетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Презентация состоялась на площади Ленина.
Скоростное поедание дубинбургеровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Перед тем, как блюда появились в продаже в торговых «домиках», любой желающий мог получить порцию бесплатно. Для этого необходимо было поучаствовать в конкурсе поедания дубинбургеров на скорость. Такая забава оказалась по нраву и взрослым, и малышам, - поделились с "КП" в пресс-службе администрации Орла.
Орловцам забава пришлась по душеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Теперь купить дубинбургер можно в ярмарочных домиках. Здесь же можно попробовать и дубовуху от Соловья Разбойника.
ИСТОЧНИК KP.RU
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