2020-01-04T11:43:40+03:00
Общество

Жители Орла посоревновались в поедании дубинбургеров на скорость

Соловей Разбойник и компания презентовали новогоднее блюдо
Ольга СУПОНЕВА
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Соловей Разбойник презентовал дубинбургерСоловей Разбойник презентовал дубинбургерФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Праздничный проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжается в Орле. Накануне, 3 января, главный его герой Соловей Разбойник и компания его товарищей представили новогоднее блюдо - дубинбургер.

Проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжается Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Проект "Сказки на Девяти Дубах" продолжаетсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Презентация состоялась на площади Ленина.

Скоростное поедание дубинбургеров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Скоростное поедание дубинбургеровФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Перед тем, как блюда появились в продаже в торговых «домиках», любой желающий мог получить порцию бесплатно. Для этого необходимо было поучаствовать в конкурсе поедания дубинбургеров на скорость. Такая забава оказалась по нраву и взрослым, и малышам, - поделились с "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Орловцам забава пришлась по душе Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцам забава пришлась по душеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь купить дубинбургер можно в ярмарочных домиках. Здесь же можно попробовать и дубовуху от Соловья Разбойника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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