11 Янв. 2020 2020-01-11T09:26:52+03:00

В Орле подвели итоги первого этапа конкурса по развитию Парка Победы и Дворянки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Вчера, 10 января, в Орле прошло заседании Конкурсной комиссии всероссийского конкурса на лучшую концепцию литературно-рекреационной зоны «Парк Победы и Дворянское гнездо». Участники встречи подвели первые итоги творческого отбора и рассказали, как будут оценивать претендентов на победу.

Напомним, конкурс стартовал 5 декабря прошлого года. Соответствующий указ подписал губернатор Орловской области. Подать заявки на участие в проекте могли все желающие, независимо от региона и сферы деятельности. Возможность представить свои идеи была как у отдельных авторов, так и у целых коллективов.

Итогом первого этапа стали 48 заявок от архитекторов из 13 регионов. Среди них конкурсанты из Орла, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кемерово, Ростова-на-Дону, Воронежа, Республики Хакасия и Калининградской области.

- Убежден, что такое количество авторитетных профессионалов значительно усилит творческую конкуренцию и позволит нам выбрать достойный проект, который будет полностью соответствовать этому уникальному мест, - подчеркнул глава региона Андрей Клычков.

Вскоре члены конкурсной комиссии преступят к оценке каждого из предложений, после чего станет известно, кто пройдет дальше и сможет представить свой проект. Победителя ждет награда в 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU