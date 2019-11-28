2019-11-28T16:26:24+03:00
Общество

Фотофакт: в Орле началась установка новогодних елей

Рабочие монтируют праздничную красавицу у театра "Свободное пространство"
Ольга СУПОНЕВА
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Орел готовится к новому годуОрел готовится к новому годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. В некоторых точках города уже появились новогодние елки, так у театра "Свободное пространство" рабочие монтируют новогоднюю красавицу, полностью состоящую из шаров.

Елка уже стояла здесь в прошлом году. Горожанам она полюбилась - снимками праздничного дерева и селфи на его фоне они делились в социальных сетях.

Монтаж новогодней ели Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Монтаж новогодней елиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В это же время на главной площади города идет монтаж катка под открытым небом и рождественских ярмарочных домиков-павильонов.

Также, как уже писала "КП", на главной городской площади появится аттракцион-карусель.

Так елочка выглядит в зимнем антураже Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Так елочка выглядит в зимнем антуражеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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