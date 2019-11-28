Фотофакт: в Орле началась установка новогодних елей
В Орле полным ходом идет подготовка к новогодним праздникам. В некоторых точках города уже появились новогодние елки, так у театра "Свободное пространство" рабочие монтируют новогоднюю красавицу, полностью состоящую из шаров.
Елка уже стояла здесь в прошлом году. Горожанам она полюбилась - снимками праздничного дерева и селфи на его фоне они делились в социальных сетях.
Монтаж новогодней елиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В это же время на главной площади города идет монтаж катка под открытым небом и рождественских ярмарочных домиков-павильонов.
Также, как уже писала "КП", на главной городской площади появится аттракцион-карусель.
Так елочка выглядит в зимнем антуражеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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