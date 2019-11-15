2019-11-15T11:35:40+03:00
Общество

В центре Орла снова развернется новогодняя ярмарка

Перед праздниками город преобразится
Ольга СУПОНЕВА
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Ярмарка, по планам, начнет свою работу с 20 декабряЯрмарка, по планам, начнет свою работу с 20 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Перед новогодними праздниками в центре Орла вновь развернется ярмарка. Домики-павильоны, так полюбившиеся горожанам в прошлом году, вновь украсят площадь и улицу Ленина: здесь можно будет приобрести сувениры и угощения.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, всего установят 20 павильонов, работать они будут с 20 декабря по 12 января. Поучаствовать в новогодней торговле может каждый, заявки начнут принимать не позднее 1 декабря.

- Торговые павильоны предоставляются бесплатно. В них участники могут продавать продукцию собственного производства, а также сувениры. Заявки от потенциальных участников будут приниматься с момента опубликования извещения до 14 декабря. Победителями будут признаны первые откликнувшиеся, - пояснили в горадминистрации.

Всего установят 23 домика-павильона: 15 на центральной площади и 8 на улице Ленина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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