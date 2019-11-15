В центре Орла снова развернется новогодняя ярмарка
Перед новогодними праздниками в центре Орла вновь развернется ярмарка. Домики-павильоны, так полюбившиеся горожанам в прошлом году, вновь украсят площадь и улицу Ленина: здесь можно будет приобрести сувениры и угощения.
Как рассказали в пресс-службе администрации города, всего установят 20 павильонов, работать они будут с 20 декабря по 12 января. Поучаствовать в новогодней торговле может каждый, заявки начнут принимать не позднее 1 декабря.
- Торговые павильоны предоставляются бесплатно. В них участники могут продавать продукцию собственного производства, а также сувениры. Заявки от потенциальных участников будут приниматься с момента опубликования извещения до 14 декабря. Победителями будут признаны первые откликнувшиеся, - пояснили в горадминистрации.
Всего установят 23 домика-павильона: 15 на центральной площади и 8 на улице Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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