Фотофакт: на главной площади Орла начался монтаж катка и ярмарочных домиков
На главной площади Орла начался монтаж катка под открытым небом и установка ярмарочных домиков-павильонов, в которых развернется торговля. Орел уже готовится к новогодним праздникам.
Рождественская ярмарка начнет работу с 20 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В новогоднем обличье Орел предстанет с середины декабря. Рождественская ярмарка начнет работу с 20 числа первого зимнего месяца. Здесь можно будет приобрести сувениры, а также угощения. Всего установят 23 домика-павильона: 15 на центральной площади и 8 на улице Ленина.
Каток под открытым небом снова порадует горожан и гостей облцентраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Накануне 2020-го года праздничный антураж дополнит и новшество: на площади Ленина появится карусель. Ориентировочно, поставят ее к 20-му декабря. Кстати, карусель порадует не только детей, но и взрослых.
Пока что площадь Ленина похожа на строительную площадку, но в скором времени она преобразитсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сегодня же на площади идет подготовка к грядущей череде праздников.
А кое-где уже и елки поставилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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ИСТОЧНИК KP.RU
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