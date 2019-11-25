2019-11-25T13:16:15+03:00
Общество

Фотофакт: на главной площади Орла начался монтаж катка и ярмарочных домиков

Орел готовится к приближающимся новогодним праздникам
Ольга СУПОНЕВА
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Подготовка к новому году началасьПодготовка к новому году началасьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На главной площади Орла начался монтаж катка под открытым небом и установка ярмарочных домиков-павильонов, в которых развернется торговля. Орел уже готовится к новогодним праздникам.

Рождественская ярмарка начнет работу с 20 декабря Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Рождественская ярмарка начнет работу с 20 декабряФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В новогоднем обличье Орел предстанет с середины декабря. Рождественская ярмарка начнет работу с 20 числа первого зимнего месяца. Здесь можно будет приобрести сувениры, а также угощения. Всего установят 23 домика-павильона: 15 на центральной площади и 8 на улице Ленина.

Каток под открытым небом снова порадует горожан и гостей облцентра Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Каток под открытым небом снова порадует горожан и гостей облцентраФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне 2020-го года праздничный антураж дополнит и новшество: на площади Ленина появится карусель. Ориентировочно, поставят ее к 20-му декабря. Кстати, карусель порадует не только детей, но и взрослых.

Пока что площадь Ленина похожа на строительную площадку, но в скором времени она преобразится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока что площадь Ленина похожа на строительную площадку, но в скором времени она преобразитсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня же на площади идет подготовка к грядущей череде праздников.

А кое-где уже и елки поставили Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

А кое-где уже и елки поставилиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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