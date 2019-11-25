В Орле очередной фургон попробовал взять арку «моста глупости» штурмом

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-25T12:04:29+03:00

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В субботу, 23 ноября, в Орле очередной фургон попробовал взять арку Ленинского (Александровского) моста штурмом. Знак габаритов не помешал водителю испытать судьбу.

По подсчетам пользователей соцсетей, это уже 12 случай, когда мини-грузовики попадают в неловкую ситуацию. В предпоследнем случае в беду попал водитель «Форда» из Брянской области. Он впервые ехал таким путем и о «славной» истории низкой арки ничего не знал.

Однако ситуация с «мостом глупости» все реже вызывает у орловцев смех. Хотя здесь установлены знаки ограничения высоты и ширины, это не останавливает водителей габаритного транспорта.

В редакцию «Комсомолки» обратился один из автолюбителей и рассказал, что из-за очередного такого фургона, он простоял в пробке почти час.

- Если честно, по-человечески я понимаю водителей. Ведь многие приезжают сюда из других регионов или просто из районов. Нужно как-то радикально решать этот вопрос, например, поставить специальные рамки, - предлагает водитель.

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ИСТОЧНИК KP.RU