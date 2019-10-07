2019-10-07T19:43:28+03:00
Происшествия

В Орле под «мостом глупости» застрял очередной фургон

Водитель из Брянска не был готов к орловским реалиям
Наталья Меркулова
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Фото: соцсети. vk.com/id24065746Фото: соцсети. vk.com/id24065746
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В Орле очередной грузовик застрял под аркой Ленинского моста. Знак габаритов не помешал водителю испытать судьбу.

Фото уже одиннадцатой застрявшей под мостом машины вновь облетели соцсети. Инцидент произошел сегодня около 5 часов вечера.

В ловушку в этот раз попал «Форд» из Брянской области. Он впервые ехал таким путем и о «славной» истории низкой арки ничего не знал. Напомним, история с застревающими под мостом фургонами уже превратилась в одну из городских комедий, а мост Ленина получил в народе прозвище "мост глупости".

К слову, ранее власти города распорядились установить знаки ограничения высоты над аркой. Однако это не подействовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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