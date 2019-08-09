Фотофакт: в Орле «юбилейная» газель застряла под мостом

СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-09T11:26:41+03:00

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В Орле «юбилейная» газель застряла под аркой Ленинского моста. Знак габаритов не помешал водителю испытать судьбу.

Фото уже десятой застрявшей под мостом машины разместил в соцсетях паблик «Город Орел онлайн». Инцидент произошел вчера около 11 часов утра.

История с застревающими под мостом фургонами уже превратилась в одну из городских комедий, а мост Ленина получил в народе прозвище "мост глупости".

Напомним, что ранее власти города распорядились установить знаки ограничения высоты над аркой. Однако это не подействовало.

ИСТОЧНИК KP.RU