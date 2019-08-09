Фотофакт: в Орле «юбилейная» газель застряла под мостом
Знак габаритов не помешал водителю испытать судьбу
Фото паблика «Город Орел онлайн» в соцсетях
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В Орле «юбилейная» газель застряла под аркой Ленинского моста. Знак габаритов не помешал водителю испытать судьбу.
Фото уже десятой застрявшей под мостом машины разместил в соцсетях паблик «Город Орел онлайн». Инцидент произошел вчера около 11 часов утра.
История с застревающими под мостом фургонами уже превратилась в одну из городских комедий, а мост Ленина получил в народе прозвище "мост глупости".
Напомним, что ранее власти города распорядились установить знаки ограничения высоты над аркой. Однако это не подействовало.
ИСТОЧНИК KP.RU