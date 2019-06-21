2019-06-21T14:05:35+03:00
Общество

Знак не помог: в орловских соцсетях появились фото очередной застрявшей под мостом «Газели»

Установленное недавно ограничение водителя грузовика не впечатлило
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/konubriФото: vk.com/konubriФото: соцсети
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Орловцы обсуждают в социальных сетях снимок, на котором запечатлена очередная «Газель», застрявшая под Ленинским мостом. Не смотря на то, что недавно здесь появился знак ограничения по высоте, водителя грузовика это не остановило.

Ленинский мост Орла давно претендует на звание «моста глупости» - по аналогии с питерским. «Газели» в его арке застревают с завидной регулярность, а очевидцы не забывают постить фото с места происшествия в сеть. Отметим, что после того, как над аркой сооружения все же появился знак ограничения высоты, этот случай – первый.

«Когда это прекратится или хотят, чтобы мост не выдержал инженерно, рассчитанной динамической ударной нагрузки и рухнул?», «На это можно смотреть бесконечно))», «Надо как в Питере банер повесить газель не пройдет!», «Мост дураков», - написали под фото пользователи. (орфография и пунктуация авторские – ред.).

ИСТОЧНИК KP.RU

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