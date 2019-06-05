2019-06-05T08:57:58+03:00
Общество

Знаки "Ограничение высоты" появились на Ленинском мосту Орла

Их установили после повторявшихся случаев аварий с участием грузовиков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ОрлаФото: пресс-служба администрации Орла
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В Орле на Ленинском (Александровском) мосту установили знаки, сигнализирующие об ограничении высоты. С завидной регулярностью грузовики въезжали в арки под мостом и не проходили по габаритам.

Пока знаки поставили только со стороны улицы 7 Ноября. Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, в ближайшее время повесят их и с другой стороны.

- Напомним, установка дорожных знаков 3.13 «Ограничение высоты 3 м» необходима из-за большого количества аварийных ситуаций под арками Ленинского (Александровского) моста. Водители крупногабаритных автомобилей неграмотно рассчитывают параметры транспортного средства и застревают в проемах, - отметили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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