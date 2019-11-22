В Орле выбрали историческую локацию для приоритетного развития

СЕГОДНЯ 13:12 2019-11-22T13:12:21+03:00

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В Орле подвели итоги опроса горожан на тему: «Какая территория исторического центра должна стать приоритетной для развития». Именно эта локация может стать участницей всероссийского архитектурно-градостроительного конкурса и получит обновленную концепцию.

Общественное голосование на улицах Орла проходило с 10 сентября по 27 октября. В нем приняло участие 964 человека. Именно они и выбирали между десятью локациями.

В итоге победу одержала «Литературно-парковая» локация, в которую входит парк Победа, Дворянское гнездо, музей Лескова, улица 7 ноября, музеи Тургенева, Писателей-орловцев, Грановского, Бунина, Рябиновый сад и территория памятника «Каховка».

Напомним, ранее представленные на суд общественности территории рассматривали ведущие специалисты-архитектуры, краеведы и представители туристского бизнеса.

- В этом году стало известно, что в конкурсе Минстроя может появиться новая номинация для исторических центров, поэтому мы и начали досрочную подготовку. Необходимо максимально вовлечь жителей города, чтобы получить шанс выиграть, - говорит Андрей Карпов, и. о. руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU