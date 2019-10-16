2019-10-16T09:55:07+03:00
Общество

Развитие исторического центра Орла обсудили ведущие архитекторы России

Вскоре будет объявлен всероссийский архитектурно-градостроительный конкурс на лучшую концепцию локаций
Наталья Меркулова
Поделиться:
Развития исторического центра Орла обсудили ведущие архитекторы России. Фото: пресс-служба регионального ПравительстваРазвития исторического центра Орла обсудили ведущие архитекторы России. Фото: пресс-служба регионального Правительства
Изменить размер текста:

На днях в Москве состоялась встреча экспертного сообщества Союзе архитекторов России с представителями руководства Орловской области. Одной из главных повесток дискуссии стало перспективное развитие исторического центра Орла.

Ведущие специалисты-архитектуры рассмотрели приоритетные локации города, которые в дальнейшем будут формировать единый гармоничный образ старого города. Напомним, ранее этот вопрос уже обсуждался краеведами, архитекторами, представителей туристского бизнеса и общественности в Орле.

После того, как локации пройдут участие в голосовании и будут утверждены в региональном Правительстве, стартует всероссийский градостроительный конкурс на лучшую концепцию их развития.

- Эксперты подчеркнули необходимость подготовки технического задания на конкурс проектов и его презентаций на федеральных площадках, а также привлечение к обсуждению местного бизнеса, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работы по благоустройству Дворянского гнезда продолжаются
В Орле появилась рябиновая Аллея дружбы народов
Орловские кинологи ищут хозяев для своих четвероногих помощников
Орловца будут судить за экстремистские посты в соцсетях
Ремонт площади Содружества в Орле завершат до конца октября
В Орле проверят качество светоотражающей разметки на дорогах
Пожарные спасли потерявшегося 82-летнего мужчину в Орловской области
В Успенском соборе Орла вспыхнул пожар на строительных лесах
В Мценске заключили соглашения с первыми резидентами ТОСЭР
Жителям дома на Комсомольской в Орле пообещали доделать крышу
Улицу Грузовую в Орле планируют сделать безопасной для пешеходов
Орловец, зарезавший односельчанина, предстанет перед судом
В Орле пройдет лекция известного историка Александра Мраморнова
Сбербанк провел 300 миллионов оплат проезда банковской картой в общественном транспорте с начала года
В Орле отключат электричество на трех улицах в ближайшие дни
В Орле состоится концерт группы "Пикник"
Россельхозцентр Орловской области: поддержка для аграриев в самых непростых условиях
За кражу продуктов на орловчанку завели шесть уголовных дел
Под Орлом появится новая дубовая роща
Троих пьяных водителей поймали орловские полицейские
В Орле пожарные тушили торговый павильон
На орловской трассе травмировался водитель легковушки
Скончался депутат орловского горсовета Константин Федотов