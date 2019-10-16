Развитие исторического центра Орла обсудили ведущие архитекторы России

СЕГОДНЯ 08:54 2019-10-16T09:55:07+03:00

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На днях в Москве состоялась встреча экспертного сообщества Союзе архитекторов России с представителями руководства Орловской области. Одной из главных повесток дискуссии стало перспективное развитие исторического центра Орла.

Ведущие специалисты-архитектуры рассмотрели приоритетные локации города, которые в дальнейшем будут формировать единый гармоничный образ старого города. Напомним, ранее этот вопрос уже обсуждался краеведами, архитекторами, представителей туристского бизнеса и общественности в Орле.

После того, как локации пройдут участие в голосовании и будут утверждены в региональном Правительстве, стартует всероссийский градостроительный конкурс на лучшую концепцию их развития.

- Эксперты подчеркнули необходимость подготовки технического задания на конкурс проектов и его презентаций на федеральных площадках, а также привлечение к обсуждению местного бизнеса, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU