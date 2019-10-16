В Орле началось голосование за лучшие локации исторического центра
В Орле началось голосование за лучшие локации исторического центра. Напомним, несколько дней назад в Москве прошла встреча представителей нашего региона с ведущими специалистами Союза архитекторов России.
Одной из главных повесток дискуссии стало перспективное развитие архитектурного облика Орла. Эксперты рассмотрели приоритетные локации города, которые в дальнейшем будут формировать единый гармоничный образ.
Однако приступить к созданию проектов развития можно будет только после общественного голосования и утверждения его результатов в региональном Правительстве.
В связи с этим на улице сегодня появились стенды с подробным описанием предлагаемых локаций и перспективах их благоустройства. Поучаствовать в опросе могут все желающие.
- Планировка Орла складывалась столетиями, развивалась и изменялась вместе с городом. Приглашаем вас принять участие в формировании плана развития приоритетных локаций, чтобы определить, какие из них наиболее привлекательны для благоустройства при поддержке федеральных программ, - поясняют организаторы опроса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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