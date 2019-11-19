2019-11-19T15:33:34+03:00
Общество

В Орле в объезд моста Дружбы пустят новую маршрутку

Курсировать автобус под №29 начнет с 1-го декабря
Ольга СУПОНЕВА
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Новый маршрут призван разгрузить пассажиропоток между Заводским и Железнодорожным районамиНовый маршрут призван разгрузить пассажиропоток между Заводским и Железнодорожным районамиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле в объезд моста Дружбы, закрытого на ремонт, пустят новую маршрутку. Курсировать автобус под №29 начнет с 1-го декабря.

Информацию о новом маршруте озвучил Евгений Гришин, курирующий вопросы городского хозяйства и транспорта, на сегодняшней планерке в администрации Орла. Новый маршрут призван разгрузить пассажиропоток между Заводским и Железнодорожным районом. Разрабатывался он по просьбе жителей.

Напомним, автобусы под номерами автобусов №3, 25 и 6 уже ходят в объезд через Московскую, Гостиную и Комсомольскую.

Как конкретно будет выглядеть новый маршрут под номером 29 Евгений Гришин не озвучил. Следите за нашими новостями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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