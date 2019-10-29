«Жалоб нет»: орловские власти доложили о ситуации с мостом «Дружбы»

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-29T12:01:44+03:00

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Сегодня, 29 октября, в мэрии обсудили ситуацию, сложившуюся после закрытия многострадального моста «Дружбы». Напомним, это произошло в ночь на 27 октября.

Первые пробки начали появляться на параллельном ему Красном мосту уже в выходные. Однако по-настоящему он встал с началом рабочей недели, в утренние и вечерние часы.

На совещании в мэрии об изменении схемы движения Евгений Гришин, начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города.

По его словам, движение автобусов №3, 25 и 6 уже ходят в объезд через Московскую, Гостиную и Комсомольскую. На каждом из них ежедневно работает от 7 до 13 автобусов.

- Жалоб на организацию общественного транспорта в администрацию не поступало. Кроме того, сейчас мы прорабатываем совершенно новый маршрут, который устроит всех, - пояснил Евгений Гришин.

Одновременно с этим, депутат горсовета Владимир Негин отметил, что сложившийся транспортный коллапс – это только начало и что по-настоящему город встанет, когда на реконструкцию закроют Красный мост. Единственно возможный выход, по его мнению, это строительство альтернативной автомобильной переправы, которая, как выяснилось, не запланирована в проекте.

Пока же городские власти пытаются решить проблему с пробками с помощью установки новых фаз светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU