Орловские врачи рассказали о состоянии девочки-маугли

СЕГОДНЯ 08:23 2019-10-21T08:24:21+03:00

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История о 11-летней девочке, поступившей в НКМЦ им. Зинаиды Круглой в крайнем истощении и с явными признаками отклонений в физическом и психическом развитии, всколыхнул не только Орел, но и всю страну.

После появления информации о маленькой пациентке в СМИ, Следственный комитет и Прокуратура начали проверку, закончившуюся возбуждением уголовного дела в отношении матери. Роль в этой истории контролирующих органов, не забивших вовремя тревогу, также проверяется.

Как выяснилось, девочка росла в многодетной семье в Орловском районе. Мать ребенка злоупотребляла алкоголем, о воспитании не было и речи. По данным врачей, девочка не социализирована, передвигается на четвереньках и не умеет разговаривать.

Сложившуюся ситуацию прокомментировали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

- Ребенок поступил в больницу 9 октября в тяжелом состоянии. Сейчас состояние стабильное. Все необходимые исследования проведены. Врачи больницы стараются создать для девочки комфортные условия, позволяющие не травмировать ее психически и постепенно адаптировать к новой жизненной среде, - пояснил Иван Залогин, руководитель Департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU