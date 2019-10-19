Маленькую орловчанку довели до истощения: следком возбудил уголовное дело

Новость о том, что в Орловской области в больнице оказалась истощенная девочка из многодетной семьи всколыхнула общественность. Ребенок, имеющий к тому же от рождения ряд отклонений физического и психического развития, попал в медучреждение в жутком состоянии. Во всех подробностях этого неприятно шокирующего инцидента теперь будут разбираться правоохранители: следком возбудил уголовное дело.

О том, что в больницу доставлена истощенная девочка сообщило местное интернет-издание «ОрелТаймс», со ссылкой на собственные источники. СК сразу инициировал проверку. Как оказалось, 11-летняя девочка не просто истощена, но и имеет задержку в психомоторном развитии: девочка не социализирована, передвигается на четвереньках и не умеет разговаривать. В семье она не одна: мать воспитывает, насколько вообще уместна здесь речь о воспитании, восьмерых детей, все несовершеннолетние. Семья бедная, женщина не прочь приложиться к бутылке, бытовые условия жуткие.

- Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Но, в первую очередь, следствию предстоит ответить на вопрос: где были контролирующие органы? Сейчас допрашиваются должностные лица, медики, родственники и знакомые семьи. Других детей изъяли и отправили в спец учреждения. Свою проверку проводит и прокуратура области.

«КП» следит за ситуацией.