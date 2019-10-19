2019-10-19T19:19:05+03:00
Происшествия

Маленькую орловчанку довели до истощения: следком возбудил уголовное дело

Правоохранители будут искать виновных в жуткой халатности по отношению к ребенку из многодетной семьи
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Новость о том, что в Орловской области в больнице оказалась истощенная девочка из многодетной семьи всколыхнула общественность. Ребенок, имеющий к тому же от рождения ряд отклонений физического и психического развития, попал в медучреждение в жутком состоянии. Во всех подробностях этого неприятно шокирующего инцидента теперь будут разбираться правоохранители: следком возбудил уголовное дело.

О том, что в больницу доставлена истощенная девочка сообщило местное интернет-издание «ОрелТаймс», со ссылкой на собственные источники. СК сразу инициировал проверку. Как оказалось, 11-летняя девочка не просто истощена, но и имеет задержку в психомоторном развитии: девочка не социализирована, передвигается на четвереньках и не умеет разговаривать. В семье она не одна: мать воспитывает, насколько вообще уместна здесь речь о воспитании, восьмерых детей, все несовершеннолетние. Семья бедная, женщина не прочь приложиться к бутылке, бытовые условия жуткие.

- Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Но, в первую очередь, следствию предстоит ответить на вопрос: где были контролирующие органы? Сейчас допрашиваются должностные лица, медики, родственники и знакомые семьи. Других детей изъяли и отправили в спец учреждения. Свою проверку проводит и прокуратура области.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском
Появились свидетельства выживших во время ЧП на золотодобывающей артели. В краевую больницу доставили четырех пострадавших, попавших в ледяную волну [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Новая рабочая неделя встретит орловцев теплом
Орловцам показали «Метаморфозы»
Почти 28 тысяч орловцев приняли участие в общегородском субботнике
Возле вокзала в Орле сбили мальчика на велосипеде
Студенты-иностранцы незаконно работали в салоне красоты в Орле
Под Орлом мужчина помог незнакомцу и лишился телефона
В Орле начали разрабатывать новую концепцию благоустройства Дворянки
В Орле началась проверка по делу о ребенке-маугли
В Орловской области сельских женщин поздравили с праздником
24 октября в Орле стартует театральный фестиваль «Русская классика»
Наталью Башкатову этапировали из Орла в смоленскую колонию
В Орле открылся обновленный сквер 5-й Орловской стрелковой дивизии
Под Орлом горе-воришка украл женскую сумку, но денег в ней не нашел
В Орле началась проверка по факту падения девушки с ребенком в люк
Ректор ВГТУ Сергей Колодяжный: «Мы находим применение знаниям во всех сферах - от воспитания до космоса»
ФОТОФАКТ: по улицам Орла катали медведя на мотоцикле
Под Орлом парня, заправлявшего машину, насмерть сбил неизвестный
В Орле из-за ДТП пострадали две пассажирки автобуса
Орловская область может лишиться одного из старейших музеев
В Орле прошли публичные слушания о правилах выгула собак
Орловская самогонщица торговала алкоголем с токсичными примесями
На орловской трассе легковушка насмерть сбила пешехода
В Орле презентовали новейший рельсовый автобус
В Орловской области задержали рыбака, который забил чужих гусей
В Орловской области торговали саженцами без документов о качестве
Школы искусств в Орле оборудовали инструментами на 1,6 млн рублей
ФОТОФАКТ: в сквере Танкистов в Орле орден ВОВ оказался вверх тормашками
Орловские огнеборцы спасли кота с дерева
Три овчарки из кинологической службы обрели новые семьи в Орле