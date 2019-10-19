2019-10-19T08:25:10+03:00
Происшествия

В Орле началась проверка по делу о ребенке-маугли

11-летнюю девочку доставили в больницу в крайнем истощении и задержкой развития
Наталья Меркулова
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В Орле началась проверка по делу о ребенке-мауглиВ Орле началась проверка по делу о ребенке-мауглиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле началась проверка по делу о ребенке-маугли. 11-летнюю девочку из Орловского района доставили в детскую областную больницу в крайнем истощении и задержкой развития. По предварительным данным, ребенок не социализирован, передвигается на четвереньках и не умеет разговаривать.

Проверку организует сразу несколько ведомств – Прокуратура и Следственный комитет. Им предстоит выяснить все обстоятельства дела по факту неисполнения родительских обязанностей матерью девочки.

- В настоящее время следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной многодетной семье, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ регионального Управления СК России по взаимодействию со СМИ.

Кроме того, следствием будет дана оценка бездействию должностных лиц учреждений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в обязанности которых входил профилактический контроль за семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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