В Орле под суд за взятку пойдет специалист «Орелгосзаказчика»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-09-24T12:28:54+03:00

Акты о приемке халтурно построенных ФАПов были подписаны им за 200 тысяч рублей

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В Орловской области за получение взятки под суд отправится специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». С его легкой руки за 200 тысяч рублей были подписаны акты приемки работ по халтурному строительству фельдшерско-акушерских пунктов в глубинке.

Задержали любителя легких денег полицейские еще в апреле месяце. Тогда региональный следком возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Задержали нечистого на руку сотрудника казенного учреждения с поличным: он получал деньги через посредника. Всего в пару сотен тысяч рублей нечистый на руку руководитель оценил важность качественной медицинской помощи для сельского населения: ФАПы в Дмитровском районе строились с грубыми нарушениями. Кроме того в «пакет услуг» входило и оказание содействия в дальнейшем подписании справок о стоимости выполненных работ и затрат в рамках заключенных контрактов для государственных нужд.

На сегодняшний день следствие завершено и наказание для любителя легких денег определит суд.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU