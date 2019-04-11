В Орле за взятку задержали сотрудника Орелгосзаказчика

СЕГОДНЯ 13:01 2019-04-11T13:01:59+03:00

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В Орле за взятку задержан сотрудник КУ "Орелгосзаказчик". Возбуждено уголовное дело.

Нечистого на руку работника казенного учреждения за руку поймали сотрудники регионального УМВД. СУ СКР России по Орловской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «В» ч.5 ст 290 УК РФ «Получение взятки».

В пресс-службе областного Правительства отметили, что по поручению Губернатора Орловской области Андрея Клычкова слаженная работа по борьбе с коррупцией органов власти и правоохранительных органов будет продолжена.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU