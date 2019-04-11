2019-04-11T17:33:41+03:00
Общество

В Орле в получении взятки подозревают специалиста «Орелгосзаказчика»

За подписание актов халтурно выполненных строительных работ начальник одного из отделов казенного учреждения получил 200 тысяч рублей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Полицейские задержали работника "Орелгосзаказчика" с поличнымПолицейские задержали работника "Орелгосзаказчика" с поличнымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле задержан по подозрению в получении взятки главный специалист отдела строительного контроля казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». 200 тысяч рублей он получил за подписание актов выполненных работ по халтурной стройке.

Накрыли нечистого на руку работника казенного учреждения сотрудники регионального УМВД. Все случилось накануне, вечером 10 апреля. Известно, что деньги руководитель отдела получил через посредника. За вышеуказанную сумму он согласился подписать акты выполненных строительных работ по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе области. Стройка велась с грубыми нарушениями.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Орловской области с поличным задержан сотрудник одного из казенных учрежденных области, который получил незаконное денежное вознаграждение за осуществление беспрепятственной проверки и приемки выполненных работ, а также оказание содействия в дальнейшем подписании справок о стоимости выполненных работ и затрат в рамках заключенных контрактов для государственных нужд, - прокомментировала корреспонденту «КП» задержание Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

- В настоящее время подозреваемый задержан. По месту его жительства и работы следователями проведены обыски, изъята необходимая документация и ее электронные носители, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего, пойманного с поличным сотрудника «Орелгосзаказчика» заключат под стражу – сейчас решается вопрос об избрании этой меры пресечения.

На задержание отреагировал глава Орловщины Андрей Клычков. В пресс-службе областного Правительства отметили, что по поручению губернатора работа по борьбе с коррупцией органов власти и правоохранительных органов будет продолжена.

Расследование продолжается. «КП» следит за его развитием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Скупал целыми деревнями: «Комсомолка» публикует полный список изъятого имущества экс-главы Серпуховского района
После начала прокурорской проверки Шестун пытался продать две базы отдыха в Подмосковье за 1,3 миллиарда рублей и 380 миллионов рублей, чтобы решить свою "проблему"
Новости 24
Житель Орла похитил дорогой видеорегистратор из чужой иномарки
Орловцы пообщаются с актрисой театра и кино Еленой Борзовой
В Орле с восьмого этажа сорвался 19-летний парень
Муромский посетил двор дома № 19 по улице Раздольной в Орле
Орловец пытался расплатиться фальшивкой в гипермаркете
В Орле за взятку задержали сотрудника Орелгосзаказчика
В Орле приемным родителям вручили сертификаты на покупку лекарств для детей-инвалидов
Юбилейный концерт даст орловский театр Тургенева
Где орловцам получить Георгиевскую ленточку
В Орел на гастроли приедут кукольные театры из пяти городов
Орловские общественники предложили властям убрать свалку в Зареченском микрорайоне
Под Орлом пьяный водитель на «Сузуки» протаранил дерево
Две с половиной тонны металла увез орловец с чужой дачи
В орловской колонии перехватили квадрокоптер с запрещенкой
Жители Корсаковского района рассказали главе Орловщины о своих проблемах
Почти 3 миллиона рублей задолжают орловские дачники за электричество
Орловцев предупреждают об опасности рыбной ловли вблизи линий электропередач
Акцию «Мама, папа, я» проведет в Орле краеведческий музей
Орловский дзюдоист успешно выступил на европейском татами
Орловцев стали чаще задерживать за распитие спиртного на улицах города