В Орле в получении взятки подозревают специалиста «Орелгосзаказчика»

В Орле задержан по подозрению в получении взятки главный специалист отдела строительного контроля казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик». 200 тысяч рублей он получил за подписание актов выполненных работ по халтурной стройке.

Накрыли нечистого на руку работника казенного учреждения сотрудники регионального УМВД. Все случилось накануне, вечером 10 апреля. Известно, что деньги руководитель отдела получил через посредника. За вышеуказанную сумму он согласился подписать акты выполненных строительных работ по возведению фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе области. Стройка велась с грубыми нарушениями.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Орловской области с поличным задержан сотрудник одного из казенных учрежденных области, который получил незаконное денежное вознаграждение за осуществление беспрепятственной проверки и приемки выполненных работ, а также оказание содействия в дальнейшем подписании справок о стоимости выполненных работ и затрат в рамках заключенных контрактов для государственных нужд, - прокомментировала корреспонденту «КП» задержание Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Получение взятки в крупном размере».

- В настоящее время подозреваемый задержан. По месту его жительства и работы следователями проведены обыски, изъята необходимая документация и ее электронные носители, - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятнее всего, пойманного с поличным сотрудника «Орелгосзаказчика» заключат под стражу – сейчас решается вопрос об избрании этой меры пресечения.

На задержание отреагировал глава Орловщины Андрей Клычков. В пресс-службе областного Правительства отметили, что по поручению губернатора работа по борьбе с коррупцией органов власти и правоохранительных органов будет продолжена.

Расследование продолжается. «КП» следит за его развитием.