2019-08-30T18:53:41+03:00
Общество

Из Болховского интерната уволили троих санитарок после скандального видео

Директор и старшая медсестра получили выговоры
Ольга СУПОНЕВА
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Из Болховского интерната троих санитарок уволили после попавшего в сеть скандального видео, иллюстрирующего, как относятся к пожилым и беспомощным людям в социальном учреждении. Старшая медсестра получила выговор.

Прославился на всю страну с самой неприглядной стороны Болховский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов после того, как один из его постояльцев снял на видео и выложил в сеть ролик, на котором запечатлен беспомощный дедушка. Лежащий на голом полу в полуобнаженным виде. В тот день в интернате травили тараканов.

Ролик получил широкий общественный резонанс. В учреждение нагрянули представители социального департамента, прокуратуры, следственного комитета, СМИ.

- Учитывая особую социальную значимость и тяжесть нарушения, три палатные санитарки интерната были уволены, а старшая медицинская сестра получила строгий выговор. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей выговор также объявлен директору Болховского дома-интерната. Фельдшеру и медицинским сестрам поручено усилить контроль за работой младшего медицинского персонала, - сообщили "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

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Короткий ролик в несколько секунд из Болховского дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Орловской области вызвал настоящий шок у пользователей сети. Автор запечатлел как в социальном учреждении относятся к его жителям (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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