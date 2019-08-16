СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-16T12:25:59+03:00

В детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявлений Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле в детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявлений. Это вдвое больше запланированной вместимости. Ажиотаж со стороны родителей маленьких дошколят начался с самого начала приема заявок.

Это первый детский сад в микрорайоне, относящемуся к Неполодскому сельскому поселению Орловского района. Его строительство началось осенью 2018 года и планирует завершиться уже в конце октября.

Детский сад рассчитан на 230 мест.

- Уже подано 405 заявлений от родителей о приеме детей в учреждение, из них в 2019 году - 261 человек. В каждой возрастной категории будет набрано по 2 группы воспитанников, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас строительство выполнено уже на 70 процентов. Подрядчик «ОСУ-2» (дочернее предприятие «Орелстрой») уже завершил кладку, установку окон и прокладку коммуникаций.

В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству. Выполняется внутренняя и наружная отделка. Субподрядчик приступил к выполнению работ по устройству слаботочных сетей, монтажу лифта и подъемника.

К 19 августа планируется отдать пищеблок под монтаж оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU