2019-08-16T12:25:59+03:00
Общество

В Орле в детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявлений

Это вдвое больше запланированной вместимости
Наталья Меркулова
Поделиться:
В детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявленийВ детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявленийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле в детский сад на «Болховском» подали уже 405 заявлений. Это вдвое больше запланированной вместимости. Ажиотаж со стороны родителей маленьких дошколят начался с самого начала приема заявок.

Это первый детский сад в микрорайоне, относящемуся к Неполодскому сельскому поселению Орловского района. Его строительство началось осенью 2018 года и планирует завершиться уже в конце октября.

Детский сад рассчитан на 230 мест.

- Уже подано 405 заявлений от родителей о приеме детей в учреждение, из них в 2019 году - 261 человек. В каждой возрастной категории будет набрано по 2 группы воспитанников, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Сейчас строительство выполнено уже на 70 процентов. Подрядчик «ОСУ-2» (дочернее предприятие «Орелстрой») уже завершил кладку, установку окон и прокладку коммуникаций.

В настоящее время на объекте ведутся работы по благоустройству. Выполняется внутренняя и наружная отделка. Субподрядчик приступил к выполнению работ по устройству слаботочных сетей, монтажу лифта и подъемника.

К 19 августа планируется отдать пищеблок под монтаж оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Орлом у жителя Болховского микрорайона украли аккумулятор с авто
В Орле для будущих первоклашек состоится большой праздник
В Орле до конца осени ограничат движение по улице Пушкина
Орловские спасатели искали взрывное устройство в детском саду
В Орле водитель «Тойоты» сбил 79-летнюю женщину
Сыр с «неблагородной» плесенью: в Орловской области нашли некачественную продукцию
В Орловской области началась проверка школьных автобусов
Орловцам предложили ответить, почему они не спешат создавать семьи
98 крыш домов до конца года отремонтируют в Орловской области
В Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давление
В массовом ДТП в Орле пострадала девушка
В Орловской области прошел спортивный сбор-поход «Разведчик ВДВ»
В Орле возле Крестительского кладбища наведут порядок
Маленьких орловцев приглашают в "кругосветку"
В Орле водитель такси спровоцировал ДТП
В Орловской области 12 человек подхватили энтеровирус
Ход ремонта площади Содружества в Орле проверил губернатор
Автоледи на внедорожнике сбила орловца на "зебре"
Врачи НКМЦ им. Круглой примут пациентов на главной площади Орла
Сельский детектив: орловские полицейские поймали похитителей тонны сена
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк установил тысячный банкомат с функцией рециркуляции наличных
Под Орлом в реке утонул мужчина
Студент из Орла выступит на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019
Несколько светофоров и пешеходных переходов оборудуют в Орле
Орловский театр кукол проведет кастинг для будущих актеров
В Орловской области выбрали самый читающий район