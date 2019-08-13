СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-13T08:47:41+03:00

Два новых детских сада откроются к концу года в Орле. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Строительные работы в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» почти завершены

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Два новых детских сада откроются к концу года в Орле. Строительные работы в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский» почти завершены.

Об этом первому заместителю губернатора и председателю Правительства региона Вадиму Соколову сообщило руководство города и Орловского района на аппаратном совещании.

Открытие детского сада в микрорайоне «Зареченский» по ул. Полковника Старинова запланировано до конца декабря. Он сможет принять 230 дошколят. Уже сейчас набор детей и комплектование штата сотрудников.

- На данный момент уже завершены общестроительные работы по зданию детского сада, по устройству наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, смонтирована котельная. Сейчас выполняются работы по внутренней и внешней отделке здания, монтажу внутренних инженерных коммуникаций и благоустройству территории, - сообщил глава города Александр Муромский.

Еще раньше планируется открытие детского сада на 230 мест в микрорайоне «Болховский» (деревня Жилина Орловского района). Здесь малышей ждут уже в конце октября.

Строители уже ведут отделочные работы и завершают внутренние инженерные работы. Сейчас здесь также ведется активная работа по комплектованию штата сотрудников детсада.

ИСТОЧНИК KP.RU