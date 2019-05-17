В Болховском микрорайоне Орла идет прием заявок в новый детский сад
В четверг, 16 мая, начался прием заявлений в Детский сад №8 деревни Жилина в микрорайоне Болховский. Всего он вместит 230 детей.
Напомним, строительство Детского сада здесь началось в октябре 2018 года. Сейчас на объекте выполняются кровельные работы и бетонная стяжка полов, продолжается внутренняя отделка помещений, завершается оштукатуривание на втором этаже здания. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории.
За первые три часа приема заявлений в новый детсад обратились 117 человек.
- Можно зарегистрироваться через Госуслуги, можно прийти лично к нам на Полярную 12, кабинет 213 - мы поможем зарегистрироваться, - рассказала «КП» Ольга Козинец, заведующая детским садом.
Заявления родителей принимают в администрации Орловского района на ул. Полярной,12 (кабинет 213) во вторник с 14 до 18 часов и в четверг с 9 до 13.
ИСТОЧНИК KP.RU