В Болховском микрорайоне Орла идет прием заявок в новый детский сад

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-17T16:10:57+03:00

По планам, он откроется в грядущем октябре

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В четверг, 16 мая, начался прием заявлений в Детский сад №8 деревни Жилина в микрорайоне Болховский. Всего он вместит 230 детей.

Напомним, строительство Детского сада здесь началось в октябре 2018 года. Сейчас на объекте выполняются кровельные работы и бетонная стяжка полов, продолжается внутренняя отделка помещений, завершается оштукатуривание на втором этаже здания. Подрядчик уже приступил к благоустройству территории.

За первые три часа приема заявлений в новый детсад обратились 117 человек.

- Можно зарегистрироваться через Госуслуги, можно прийти лично к нам на Полярную 12, кабинет 213 - мы поможем зарегистрироваться, - рассказала «КП» Ольга Козинец, заведующая детским садом.

Заявления родителей принимают в администрации Орловского района на ул. Полярной,12 (кабинет 213) во вторник с 14 до 18 часов и в четверг с 9 до 13.

ИСТОЧНИК KP.RU