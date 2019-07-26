2019-07-26T15:13:39+03:00
Общество

Директор орловского ТТП сообщил о своем увольнении

Кресло руководителя муниципального предприятия Александр Коровин планирует покинуть с 1 августа
Ольга СУПОНЕВА
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Александр КоровинАлександр КоровинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Директор орловского МУПа «Трамвайно-троллейбусное предприятие» сообщил о своем увольнении. Александр Коровин заявил, что кресло руководителя муниципального предприятия планирует покинуть 1 августа.

О своем решении нынешний директор рассказал в интервью журналистам «Первого областного» телеканала. Заявление на увольнение он написал по собственному желанию, так как «устал воевать за правду» - цитируют нынешнего директора наши коллеги.

Возглавил ТТП Коровин еще в 2003 году. Предприятие пережило и переживает трудности. Итоги последней аудиторской проверки КСП Орла показали, что убыток от работы предприятия к началу 2019 года составил больше 68 миллионов рублей. Александр Коровин в ответ на это заявил, что проверка была сфальсифицированной.

Не так давно появилась информация о грядущей забастовке водителей трамваев. В штате ТТП не хватает людей, горэлектротранспорт ходит с задержкой.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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