Директор орловского ТТП сообщил о своем увольнении
Директор орловского МУПа «Трамвайно-троллейбусное предприятие» сообщил о своем увольнении. Александр Коровин заявил, что кресло руководителя муниципального предприятия планирует покинуть 1 августа.
О своем решении нынешний директор рассказал в интервью журналистам «Первого областного» телеканала. Заявление на увольнение он написал по собственному желанию, так как «устал воевать за правду» - цитируют нынешнего директора наши коллеги.
Возглавил ТТП Коровин еще в 2003 году. Предприятие пережило и переживает трудности. Итоги последней аудиторской проверки КСП Орла показали, что убыток от работы предприятия к началу 2019 года составил больше 68 миллионов рублей. Александр Коровин в ответ на это заявил, что проверка была сфальсифицированной.
Не так давно появилась информация о грядущей забастовке водителей трамваев. В штате ТТП не хватает людей, горэлектротранспорт ходит с задержкой.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU